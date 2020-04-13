Дело было в 1993 году. Бывшая помощница обвинила Байдена в сексуальных домогательствах

Бывшая помощница экс-вице-президента США и вероятного соперника Дональда Трампа на президентских выборах Джо Байдена Тара Риде обвинила его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает АР.

"Бывшая помощница Джо Байдена обвиняет кандидата в президенты от демократов в сексуальных домогательствах в начале 1990-х, когда он был сенатором. В предвыборном штабе Байдена отвергают обвинения", – говорится в сообщении.

По словам Тары Риде инцидент произошел весной 1993 года в подвальном помещении офисного здания на Капитолийском холме, где располагается спортивный зал. По ее словам, тогда ее попросили принести туда спортивную сумку Байдена. Женщина рассказала, что когда они встретились, он якобы прижал ее к стене и погладил.

"Он шептал мне на ухо, стараясь одновременно поцеловать. Он сказал: Не хотела бы ты пойти в какое-то другое место?", – рассказала она.

"Я помню, что хотела сказать, чтобы он остановился, но не знаю, говорила ли я это вслух или только думала об этом. Я тогда, как будто застыла", – добавила Риде.

Это не первый случай, когда Риде обвинила своего бывшего шефа в непристойном поведении. В прошлом году она публично заявила, что Байден позволял себе "недопустимые прикосновения", но не стала прямо обвинять его в сексуальных домогательствах.

Заместитель руководителя предвыборной кампании Байдена и директор по коммуникациям Кейт Биддингфилд отвергла все обвинения, заявив, что бывший вице-президент "посвятил свою общественную жизнь тому, чтобы изменить культуру поведения и законы о насилии над женщинами".

"Что очевидно в этом утверждении: это неправда. Этого совершенно не происходило ", – сказала она.

По ее словам, бывший экс-президент "твердо верит, что женщины имеют право быть услышанными".

Агентство отмечает, что данные обвинения прозвучали "в ключевое для Байдена время" в его предвыборной гонке.

Также отмечается, что Байден столкнулся с подобными обвинениями не впервые. Несколько женщин ранее жаловались, что чувствовали себе некомфортно, когда он пытался их обнять или взять за руку.

Так, жительница штата Коннектикут в апреле 2019 года обвинила Байдена в неподобающих прикосновениях. По словам 43-летней Эми Лаппос, инцидент произошел на одном из мероприятий в городе Гринвич.

"Это было не сексуально, но он схватил меня за голову. Положил руку мне на шею и притянул меня к себе, чтобы потереться носами. Когда он начал приближаться, я думала, что он собирается поцеловать меня в губы", – завила она.

Другая американка, бывший законодатель штата Невада Люси Флорес заявила, что Байден поцеловал ее в затылок на мероприятии в 2014 году.

Такие заявления могу поставить под удар планы Байдена занять пост президента в 2020 году. Ожидается, что на съезде Демократической партии его объявят единым кандидатом от демократов в будущей президентской гонке.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что мечтает о президентской гонке с Байденом, так как считает, что Обама вытащил последнего с мусорной свалки.