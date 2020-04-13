Чудеса на карантине. Британка потеряла работу из-за коронавируса, но сорвала джекпот в лотерее

В Великобритании 17-летняя девушка, потерявшая работу из-за коронавируса, выиграла в лотерее почти 150 тыс. долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Жительница британского города Брайтон Хэрмони Дос приняла участие в Национальной лотерее Set For Life, теперь она будет получать ежемесячно более 12 тыс. долларов в течение года.

Хэрмони вспоминает, как отец среди ночи ворвался в ее спальню и сказал, что она выиграла в лотерее. На следующее утро девушка проснулась и подумала, что ей все приснилось.

"На самом деле, даже сейчас мне иногда кажется, что все это сон. Каждый раз, когда я думаю о своей победе, подсознательно жду, что кто-нибудь скажет – это шутка. Такого рода вещи не случаются с такими людьми, как я. С другой стороны, все возможно", – признается победительница.

Выигрыш как нельзя кстати пришелся для Дос, которая из-за коронавируса потеряла свою единственную подработку в качестве помощника спасателя на пляже. Теперь она планирует отправиться со всей семьей в отпуск, после того, как завершится карантин, а также купить лошадь.

"Несмотря на то, что в данный момент мы мало что можем сделать с выигрышем, просто знать о нем, уже хорошо", – говорит Дос.

Девушка рассказывает, что все номера в ее лотерее были так или иначе связаны с ее дядей, который умер до ее рождения.

"Может быть именно он оказал нам помощь, на которую можно рассчитывать, когда это все закончится", – подытожила британка.

Интересно, что выигрышный билет был куплен в магазине Morris Neighbourhood Stores в Брайтоне, несмотря на то, что Национальная лотерея рекомендует игрокам покупать билеты онлайн во время карантина.

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