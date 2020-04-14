Британка застряла во Львове из-за карантина: женщина сломала ногу и не может улететь домой
Британка из Линкольншира не может улететь домой из Украины из-за пандемии коронавируса. И вынуждена оставаться в съемной квартире во Львове в самоизоляции. Об этом пишет Lincolnshire Live.
Трейси Хьюитт находилась во Львове, когда Украина, впрочем, как и прочие страны, приостановила авиасообщение. И женщина не смогла улететь домой. Она пыталась забронировать билеты на самолет с начала марта, но все ее попытки закончились ничем.
Также она не смогла покинуть Украину на автобусе, или на поезде. Ситуация усугубилась, когда она сломала ногу, упав с лестницы, возвращаясь в съемную квартиру после очередной неудачной попытки.
Женщина попала в больницу, где, по ее собственным словам, заплатила 22 фунта стерлингов (750 грн) за двухчасовые процедуры, болеутоляющие и гипс. Трейси осталась довольна обслуживанием, но отметила, что "украинские больницы слишком бедны, чтобы выдавать костыли, поэтому ей пришлось возвращаться в квартиру, прыгая по ступеням четыре лестничных пролета".
Теперь Трейси застряла в самоизоляции минимум на семь дней, а потом ей придется еще раз посетить больницу, чтобы сделать рентген, чтобы удостовериться, что ей не требуется операция.
Фото: соцсети
Все это время она тратила на то, чтобы найти возможность вернуться домой. Но пока следущий доступный рейс из Львова будет лишь второго мая. И он будет ей стоить 160, тогда как обычный тариф составляет 40-50 фунтов.
"Я также все еще жду возмещения от Ryanair и Wizzair. Я надеюсь, что моя страховка на время отпуска покроет эти и мои расходы на проживание", - говорит женщина, но отмечает, что боится потерять работу на железнодорожной станции Линкольншира из-за сложившихся обстоятельств, ведь ее отпуск давно закончился.
Трейси связывалась с британским посольством, но там ей посоветовали обратиться в авиакомпании, или же самостоятельно добраться до страны, откуда еще "летают коммерческие рейсы". Никакой помощи ей оказывать не будут.
Как ранее писал Фокус:
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