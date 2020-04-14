Испанка устроила "голый протест" на крыше полицейского авто против строгих правил карантина
Полностью обнаженная женщина устроила акцию протеста против строгих правил карантина в курортном городе Торремолинос, Испания. Об этом пишет британский таблоид The Sun.
Она выбежала на улицу совершенно голой, как раз во время каждодневной акции поддержки медиков и спасателей, когда жители выходят на балконы в восемь вечера и аплодируют тем, кто борется с пандемией коронавируса на передовой.
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Женщина взобралась на полицейскую машину, а когда за ней стали гоняться правоохранители, пыталась сбежать. Но ее поймали, ударили дубинкой несколько раз и, как пишут свидетели происшествия в соцсетях, посадили в скорую.
Надо отметить, что правила карантина в Испании очень строги. Нельзя выходить из дома ни под каким предлогом. Можно только выгулять собаку – но не дальше чем за сто метров от дома, можно сходить в продуктовый магазин, аптеку или банк, но нужно быть готовым к тому, что вас остановит полиция и им придется давать подробные объяснения о том, куда вы направляетесь.
Как ранее писал Фокус:
- Британка из Линкольншира не может улететь домой из Украины из-за пандемии коронавируса. И вынуждена оставаться в съемной квартире во Львове в самоизоляции. Женщина сломала ногу и ее рейс был отменен.
- В Великобритании 17-летняя девушка, потерявшая работу из-за коронавируса, выиграла в лотерее почти 150 тыс. долларов. Жительница британского города Брайтон Хэрмони Дос приняла участие в Национальной лотерее Set For Life, теперь она будет получать ежемесячно более 12 тыс. долларов в течение года.