99-летний ветеран в Великобритании собрал 12 миллионов фунтов для медиков, гуляя вокруг своего сада

99-летний ветеран Второй мировой войны, собрал более 12 миллионов фунтов стерлингов для британской Национальной службы здравоохранения, гуляя вокруг своего садика в честь столетнего юбилея. Он обязался обойти свой 25-метровый сад сто раз, что для человека его лет было нелегкой задачей. Изначально капитан Том Мур из Йоркшира собирался собрать хотя бы несколько тысяч, которые должен был перечислить британской Национальной службы здравоохранения. Но уже за первые 24 часа эта сумма превышала 70 тысяч фунтов. Причем деньги поступали со всего мира, пишет Daily Mail.

Капитан был так воодушевлен тем, что его начинание нашло поддержку у людей, что изменил первоначальным планам обойти садик 100 раз к своему юбилею, который он будет праздновать 30 апреля, и заявил, что сделает это быстрее.

Пожертвования продолжали расти и к вечеру 14 апреля сумма составляла уже 3,5 миллионов фунтов.

А для своего финального круга сегодня капитан Том надел все свои награды и приветствовали его солдаты из Йоркширского полка, которые специально прибыли, чтобы поддержать ветерана.

"Я никогда не думал, что буду вовлечен в такую затею. Я думаю, вы все должны помнить, что в конце концов мы справимся, все будет хорошо, но это может занять некоторое время. Все люди испытывают трудности в данный момент, но солнце снова засияет, и тучи рассеются", - сказал ветеран в интервью местному телеканалу.

Капитан Том Мур с внучкой и правнуками

Сейчас рассматривается возможность посвятить капитана Тома в рыцари. О чем он сказал, что очень взволнован. "Я думаю, что было бы совершенно невероятно, если бы я был посвящен в рыцари", - отметил ветеран. Также он добавил, что немного расстроен из-за того, что грандиозная вечеринка в честь его столетнего юбилея пройдет не в том формате, что планировалось.

"Мы хотели собрать всех друзей и родственников, но теперь это затруднительно из-за того, что всем им придется соблюдать значительную дистанцию", - сообщил капитан Том.

Капитан Том Мур в юности

Все собранные деньги направят в фонд NHS Charities Together, который оказывает помощь больницам в борьбе с COVID-19. Ветеран еще в начале своей прогулки говорил, что «бесконечно благодарен» NHS за заботу о всех пациентах и о нем самом. «Я жив и здоров благодаря им», - отметил капитан Том.

Как ранее писал Фокус:

98-летний Джек Боуден почувствовал недомогание на прошлой неделе, попал в больницу, где ему диагностировали коронавирус. Однако ветеран выздоровел и призвал соотечественников оставаться дома.