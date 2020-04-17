Перебежчик из КНДР получил место в парламенте Южной Кореи

Бывший высокопоставленный северокорейский дипломат, который попросил политического убежища у Южной Кореи в 2016 году, избран депутатом южнокорейского парламента. Об этом сообщает AFP.

До 2016 года перебежчик Тхэ Йон Хо был заместителем посла КНДР в Лондоне. После своего бегства в Южную Корею он стал активным критиком политики Пхеньяна.

Тхэ Йон Хо баллотировался от оппозиционной "Объединенной партии будущего" и победил с результатом в 58,4% голосов. Узнав о своей победе, политик расплакался.

"Это исторический день не только для меня, но и для всей Кореи", – сказал Тхэ Йон Хо.

Он также высказал мнение, что его победа на выборах дает надежду северокорейскому народу, демонстрируя "реальную природу свободной демократии Южной Кореи".

"Я уверен, что наступит тот день, когда народ Северной Кореи таким же методом проведет выборы у себя в стране", – сказал политик.

Тхэ Йон Хо – наиболее высокопоставленный сотрудник МИД КНДР из всех, когда-либо дезертировавших на юг полуострова. За последние два десятилетия в Южную Корею сбежали около 33000 граждан КНДР.

Государственные северокорейские СМИ назвали Тэя "человеческой мразью", обвинив его в хищении государственных средств, изнасиловании несовершеннолетнего и шпионаже в пользу Южной Кореи в обмен на деньги.

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