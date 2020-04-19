В американском штате Нью-Йорк разрешили вступать в брак по видеосвязи
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал распоряжение, согласно которому на территории штата разрешается заключать официальные браки по видеосвязи и оформлять свидетельство о браке удаленно.
Об этом он сообщил в Twitter .
"Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи", – написал Куомо.
Ранее на пресс-конференции губернатор отметил, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Нью-Йорке увеличилось количество заявлений на развод и немного снизилось число заключения браков.
"Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий", – сказал Куомо.
Отметим, штат Нью-Йорк наиболее сильно пострадал в США от пандемии коронавируса, где на данный момент количество зараженных больше чем в любой другой стране мира.
Как ранее сообщал Фокус:
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