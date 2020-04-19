В американском штате Нью-Йорк разрешили вступать в брак по видеосвязи

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо издал распоряжение, согласно которому на территории штата разрешается заключать официальные браки по видеосвязи и оформлять свидетельство о браке удаленно.

Об этом он сообщил в Twitter .

"Я издаю распоряжение, позволяющее жителям Нью-Йорка получать свидетельство о браке удаленно и позволяющее служащим проводить церемонии посредством видеосвязи", – написал Куомо.

Ранее на пресс-конференции губернатор отметил, что с начала распространения коронавирусной инфекции в Нью-Йорке увеличилось количество заявлений на развод и немного снизилось число заключения браков.

"Когда дело касается брака, не может быть никаких оправданий", – сказал Куомо.

Отметим, штат Нью-Йорк наиболее сильно пострадал в США от пандемии коронавируса, где на данный момент количество зараженных больше чем в любой другой стране мира.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональда Трамп передумал вводить жесткий карантин в штате Нью-Йорк.