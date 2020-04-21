Статистика коронавируса в мире на 21 апреля: в Испании более 200 тысяч выявленных случаев

В мире, по состоянию на 20 апреля, коронавирус был подтвержден у 2 481 866 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире от COVID-19 умерли 170 455 человек, а выздоровели 651,540 человек.

Среди стран мира по количеству выявленных случаев лидируют США с 792 913 зарегистрированных больных. На втором месте Испания – 200 210, Италия – 181 228, Франция – 155 383, Германия – 147 065 и Великобритания – 124 743.

Наибольшее количество людей умерло от коронавируса в США – 42 517, Италия – 24 114, Испания – 20 852, Франция – 20 265, Великобритания – 16 509.

Напомним, Фокус разбирался почему ближайший месяц станет решающим в борьбе с эпидемией и когда закончится карантин в Украине. Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская считает, что из-за религиозных праздников к 1 мая мы получим значительное увеличение количества заболевших.

Также заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак заявила, что примерно через пять-десять дней после Пасхи в Украине можно ожидать новую вспышку заражений коронавирусом. Она связала это с тем, что в пасхальные дни около 130 тысяч украинцев посетили храмы.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине, по состоянию на 20 апреля, за сутки был зафиксирован 261 новый случай. Всего в стране COVID-19 подтвердился у 5710 человек.