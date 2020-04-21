У берегов Бенина пираты захватили украинского моряка, – МИД

Мир
Украинец является членом экипажа судна "Tommi Ritscher"  

Директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Сергей Погорельцев сообщил, что в результате пиратского нападения на судно "Tommi Ritscher" у берегов Бенина, был захвачен и вывезен в неизвестном направлении гражданин Украины  – член экипажа судна.

Об этом передает Укринформ.

"По предварительной информации, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один гражданин Украины – член экипажа судна",  – отметил Погорельцев.

Дипломат проинформировал, что захваченное судно было под флагом Португалии, оператор судна  – Transeste Schiffahrt Gmbh (Германия).

"Посольство Украины в ФРГ получило сообщение, что у берегов Бенина было осуществлено пиратское нападение на судно Tommi Ritscher", IMO 9656137, флаг Португалии, оператор судна "Transeste Schiffahrt Gmbh" (Германия)… Компанией-оператором судна создан кризисный штаб",  – сообщил Погорельцев.

Также в МИД отметили, что Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела.

"Генеральное консульство Украины в Гамбурге установило контакт с оператором судна с целью выяснения обстоятельств дела. Посольство Украины в Нигерии (отвечает за Бенин) обратилось в бенинского компетентных органов с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины",  – сказал Погорельцев.

Республика Бенин  – государство на западе Африки. Граничит с Нигерией, Нигером, Буркина-Фасо, Того, юг страны омывается Гвинейским заливом.

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