Главный храм Минобороны РФ украсили мозаиками с Путиным, Сталиным и оккупированным Крымом

В России в подмосковном парке "Патриот" возводят главный храм вооруженных сил РФ. Как сообщает МБХ медиа, его стены собираются украсить мозаикой с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина, а также упоминанием об аннексии Крыма.

Фотографии мозаик прислал изданию один из подписчиков.

Так, Владимир Путин и Сергей Шойгу будут изображены на одной мозаике с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, председателем Госдумы Вячеславом Володиным, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником генштаба ВС Валерием Герасимовым.

На другой мозаике изображен парад Победы 1945 года, где солдатами находится портрет Иосифа Сталина.

На фрагменте панно на котором показана аннексия Крыма изображены несколько женщин, а над ними надпись "Крым наш".

Главный храм вооруженных сил РФ ли храм Воскресения Христова планируют открыть 9 мая 2020 года. Его высота должна составить 95 метров, что сделает его одним из трех самых высоких православных храмов мира.

Согласно данным фонда "Воскресение", на строительство сооружения было пожертвовано 3 млрд 62 млн российских рублей.

Как ранее сообщал Фокус:

В Белгородской области священник отслужил "службу" с иконой, на которой изображен Иосиф Сталин.