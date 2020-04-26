Статистика коронавируса в мире на 26 апреля: выздоровели 822 тыс. человек

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 2 млн 898 тыс. человек. За сутки количество зараженных выросло на 87,2 тыс.

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

Во всем мире скончались 203 тыс. человек, выздоровели 822 тыс.

Первое место по количеству зараженных занимают США, где заболели уже 939 тыс. человек. При этом только в штате Нью-Йорк заразились более 282 тыс. – больше чем в любой другой стране мира.

Топ-10 стран по количеству подтвержденных случаев заражения.

США – 939 тыс. (53,9 тыс. летальных случаев, выздоровели - 105 тыс.)

Испания - 223 тыс. (20 тыс. летальных случаев, выздоровели - 22 тыс.)

Италия - 195 тыс. (23 тыс. летальных случаев, выздоровели - 26 тыс.)

Франция - 161 тыс. (19,3 тыс. летальных случаев, выздоровели - 22 тыс.)

Германия - 156 тыс. (5,8 тыс. летальных случаев, выздоровели - 109 тыс.)

Великобритания - 149 тыс. (20 тыс. летальных случаев)

Турция - 107 тыс. (2,7 тыс. летальных случаев, выздоровели - 25 тыс.)

Иран - 89 тыс. (5,6 тыс. летальных случаев, выздоровели - 68 тыс.)

Китай - 83 тыс. (4,6 тыс. летальных случаев, выздоровели - 78 тыс.)

Россия - 74 тыс. (681 летальных случаев, выздоровели - 6 тыс.)

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