"Мы выиграли битву". Премьер Новой Зеландии заявила о победе над коронавирусом

Власти Новой Зеландии заявили, что стране удалось ликвидировать коронавирус, почти полностью остановив его передачу. Об этом сообщает ВВС.

По словам премьер-министра Джасинды Ардерн, в последние дни в Новой Зеландии фиксировались лишь единичные случаи заболевания COVID-19, в минувшее воскресенье, 26 апреля, был всего лишь один новый зараженный. Также чиновники предупреждают, что несмотря на позитивную динамику, полностью снимать карантинные ограничения не будут.

Со вторника, 28 апреля, Новая Зеландия собирается выйти из самых жестких ограничений. Так, в стране будут разрешена второстепенная деловая, медицинская и образовательная деятельность. Но большинству граждан по-прежнему придется соблюдать самоизоляцию и избегать любых социальных взаимодействий.

"Мы открываем экономику, но не открываем социальную жизнь", – заявила австралийский премьер.

На данный момент всего в Новой Зеландии было зафиксировано менее 1500 случаев коронавируса и 19 летальных случаев.

Главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил, что небольшое количество новых случаев в последние дни "вселяет в нас уверенность в том, что мы достигли своей цели по ликвидации". Он также предупредил, что "ликвидация" не дает гарантию отсутствия новых инфицированных в будущем, но "это означает, что мы знаем, откуда появляются новые случаи".

Новозеландский премьер добавила, что "в стране не было большого числа случаев, в которых передача вируса осталась бы неустановленной".

"Мы выиграли эту битву", – заявила Ардерн.

Стоит подчеркнуть, что Новая Зеландия ввела очень жесткие ограничения на поездки и любую деятельность в начале эпидемии, когда в стране было всего несколько десятков случаев. Страна закрыла свои границы, обеспечила карантин для всех прибывших в страну, ввела строгий карантин и провела масштабные мероприятия по тестированию на коронавирус и отслеживанию контактов зараженных.

По словам Арден, моделирование показало, что в Новой Зеландии могло бы быть более 1 тыс. новых случаев в день, если бы не карантинная блокировка.

С сегодняшнего дня Новая Зеландия переходится с четвертого на третий уровень снятия ограничений. В стране большинство предприятий возобновят работу, включая рестораны, которые смогут готовить еду лишь на вынос.

Новозеландцам советуют ограничить свои контакты небольшими группами близких друзей и родственников, а также соблюдать дистанцию в 2 метра.

В Новой Зеландии будут по-прежнему запрещены массовые собрания, закрыты торговые центры и большинство школ. Также закрытой останется и государственная граница.

Как ранее сообщал Фокус: