$1,9 трлн долларов. Мировые военные расходы в 2019 году установили рекорд

Расходы всех стран мира на оборону в 2019 году составили 1,917 триллиона долларов. Согласно отчету Стокгольмского института проблем мира (SIPRI), это самая большая сумма, потраченная на оборону с момента начала исследований в 1988 году.

В прошлом году расходы на оборону составляли 2,2 % мирового ВВП или примерно 249 долларов на человека. По сравнению с 2018 годом они выросли на 3,6 %.

Один из авторов отчета Нан Тянь заявил, что речь идет о "самом высоком показателе, начиная с глобального экономического кризиса 2008 года и, вероятно, рекордных расходах на оборону".

Всего на пять стран, США, Китай, Индию, Россию и Саудовскую Аравию, приходится 62% мировых военных расходов.

Удерживать мировое лидерство в расходах на вооружение уверенно продолжают США. На страну приходится 38% мировых расходов на оборону. В прошлом году на эти цели в стране было потрачено на 5,3 % больше по сравнению с 2918 годом – 732 млрд долларов. Основные статьи расходов американского военного бюджета – продолжающаяся программа модернизации армии, а также рост личного состава – на 16 тысяч человек.

На втором и третьем местах оказались Китай и Индия. Оборонные расходы Китая в 2019 году выросли на 5,1 % и достигли 261 млрд долларов. Отмечается, что КНР вот уже 25 лет непрерывно наращивает оборонный бюджет. Китай потратил больше, чем все западноевропейские страны вместе взятые (251 миллиард долларов).

Расходы Индии увеличились на 6,8 % до 71,1 млрд долларов, что позволило Дели обогнать Россию.

Россия заняла четвертое место. Затраты на оборону в 2019 году там выросли 4,5 % и составили 65,1 млрд долларов. Москва остается безоговорочным лидером по военным расходам в Восточной Европе. На Россию приходится 88% всех трат на военные нужды в этом регионе.

Саудовская Аравия идет пятой. Отмечается, что расходы на оборону там уменьшились на 16 % и составили около 62 млрд долларов.

Украина, согласно отчету, поднялась с 41-го на 35 место. Рост затрат на оборону в 2019 году составил 9,3 %. Всего на эти цели было потрачено 5,2 млрд долларов.

Военные расходы по регионам мира, 1988-2019

Представители SIPRI считают, что расходы на оборону в 2019 году достигли своего пика, так как распространение коронавируса и борьба с пандемией во всем в мире приведут к сильным экономическим последствиям.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно государственному бюджету Украины на 2020 год, на национальную безопасность и оборону выделено 245,8 млрд грн (рост по сравнению с 2019 годом на 16%).