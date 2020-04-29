Румыния начала создание венгерской автономии

Палата депутатов парламента Румынии предоставила "молчаливое согласие" за закон об автономии Секейского края, где проживает венгерское национальное меньшинство. Теперь вопрос будет решать Сенат.

Об этом сообщает Digi 24.

Согласно документу, должен быть создан автономный регион с правосубъектностью в Румынии. В его состав должны войти жудецы (административно-территориальная единица Румынии) Ковасна и Харгита, а также город Муреш.

У нее будет президент, которого будут выбирать жители региона.

В соответствии с законодательной инициативой, венгерский и румынский языки будут использоваться в государственных учреждениях гражданами, проживающими на этой территории.

25 марта прошел конечный срок, до которого должна быть обсуждена и проголосована инициатива, поэтому парламентарии зафиксировали "молчаливое одобрение" документа. Для утверждения законопроекта его еще должен одобрить Сенат Румынии.

"Молчаливое согласие" означает, что закон не достиг повестки дня, так что он может быть принят или отклонен, и проходит первую палату парламента без голосования депутатов.

Секеи добиваются автономии, однако румынские власти отказываются вести диалог об автономии любого региона страны.

Законопроект инициировали депутаты Демократического союза венгров Румынии, которые говорят, что он отражает "историческую идентичность региона" и обеспечит равные возможности для граждан и защиту венгерской идентичности.

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