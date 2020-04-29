Уже 44. Британец сделал по татуировке за каждый день в самоизоляции

33-летний Крис Вудхед, татуировщик из Лондона, решил оригинально провести время в самоизоляции и сделать по татуировке за каждый день на карантине. Одну из татуировок со словами "когда это закончится" он сделал на ступне, потому что место на теле уже заканчивается. Об этом пишет Metro.

Последняя сделанная татуировка – это русалка. Первая, сделанная 23 марта, изображает пятиконечную звезду.

Также на теле Криса теперь есть татуировка, посвященная Национальной службе здравоохранения Великобритании, сам коронавирус, из-за которого татуировщик и оказался в самоизоляции, рисунок тапочка, наперстянки, колючей проволоки, шляпы, маракасов и тигра.

Все фото: Instagram adverse.camber

Крис работает в тату-салоне в Хэкни, но из-за карантина заведение сейчас закрыто. Его тело и до пандемии было покрыто татуировками. Он признается, что последние 15 лет активно "забивался", так что сейчас татуировок насчитывается около тысячи, сколько всего, мастер и сам не знает. Но отмечает, что место заканчивается, так что для своего каждодневного ритуала становится все тяжелее найти незабитый участок кожи.

Но Крис не сдается. "Идея наносить по татуировке на каждый день самоизоляции возникла из-за того, что я хотел внести какое-то подобие порядка в мои, казалось, бесцельные дни", - говорит Крис.

Как ранее писал Фокус:

Команда исследователей из Гарварда и Массачусетского технологического института разработала "умные" чернила, которые позволят создавать татуировки, контролирующие биометрические показатели, например уровень глюкозы.