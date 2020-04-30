Повторное "заражение" коронавирусом в Южной Корее объяснили высокой чувствительностью тестов

Положительные результаты тестов на коронавирус у уже вылечившихся пациентов не обязательно значат, что человек повторно заразился COVID-19.

Об этом пишет Yonhap, ссылаясь заявление Нацкомитета Южной Кореи по контролю за распространением заболеваний.

Во вторник в Южной Корее отчитались о 277 "повторных" случаях коронавируса, но впоследствии в Нацкомитете заявили, что в соскобы для ПЦР-тестов попали частички оставшегося в теле человека вируса.

Местные инфекционисты объясняют, что ПЦР-системы, которыми пользуются в Южной Корее, настолько чувствительны, что могут обнаруживать даже самые малые частицы РНК коронавируса.

"(Деактивированные, – ред.) фрагменты РНК могут сохраняться в (зараженной, – ред.) клетке, даже если сам коронавирус уже "мертв", – говорят врачи.

Позже в Нацкомитете добавили, что вероятность репродукции коронавируса практически сведена к нулю, если только COVID-19 не перейдет в хроническую форму.

В то же время, COVID-19 не может перейти в хроническую форму, потому что коронавирус не проникает в ядро клетки и не взаимодействует с ДНК клетки пациента.

Инфекционисты также добавили, что при ВИЧ и гепатите Б вирус все-таки проникает в ядро клетки и поэтому эти заболевания становятся хроническими.

Подобные исследования в Южной Корее провели после того, как несколько пациентов оставались на госпитализации в течение двух месяцев после того, как их вылечили.

Как ранее сообщал Фокус:

В Нидерландах предлагали заражать коронавирусом молодых и здоровых. Парламент рассматривал стратегию, которая позволяет выработать у населения коллективный иммунитет.

В Ухане выписали всех пациентов, лечившихся от коронавируса. В городских больницах не осталось ни одного пациента с диагнозом COVID-19.