Темпы распространения коронавируса в Беларуси одни из самых высоких в Европе, – ВОЗ

Представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердикличев заявил, что темпы прироста новых случаев коронавируса в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе.

Об этом сообщает TUT.by.

"Согласно данным, предоставленным Министерством здравоохранения, в стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 в течение последних 4,5 недель. При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Развитие эпидемии во многом зависит от принятых мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, это требует немедленных действий по усилению мер физического дистанцирования", – сказал он.

По словам Бердикличева, если такая ситуация будет продолжаться – будет сохраняться и рост распространения коронавируса.

Он говорит, что Беларусь имеет достаточно высокий показатель по количеству случаев на миллион населения, опережая, например, страны Балтии, Финляндии, Словакии.

По состоянию на 1 мая в Беларуси официально зарегистрировано 14917 человек с COVID-19.

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