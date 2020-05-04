Статистика коронавируса в мире на 4 мая: число инфицированных превысило 3,5 млн человек

В мире по состоянию на утро 4 мая зафиксировано более 3,5 миллиона подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В частности, на данный момент выявлено 3 506 924 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умерли 247 470 человек. Вылечились 1 125 236 человек. В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 158 040 случаев), Испания (217 466) и Италия (210 717). Больше всего смертей от коронавирусной болезни COVID-19 зарегистрировано в Италии (28 884 умерших), Великобритании (28 446) и Испании (25 264).

При этом в Китае сообщили о трех новых случаях заражения коронавирусом. Все ввезены из-за рубежа: два – в Шанхае, один – в провинции Шаньдун, заявили в Госкомздраве КНР. Об этом, в понедельник, 4 мая, сообщает Reuters.

В то же время, на китайских территориях вне материковой части зафиксированы четыре новых случаев заражения, все – на Тайване.

Кстати, первый миллион зараженных коронавирусом был зафиксирован 2 апреля. Вечером 15 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во всем мире превысило два миллиона. Количество заразившихся коронавирусом во всем мире достигло трех миллионов человек 27 апреля.

Как ранее сообщал Фокус: