8,2 миллиарда долларов на вакцину. Мировые лидеры проведут саммит по сбору средств

В понедельник, 4 мая, должен состояться виртуальный саммит мировых лидеров, в ходе которого надеются собрать 8,2 млрд долларов для создания и справедливого распределения вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.

Альянс мировых лидеров пытается упорядочить национальные исследовательские усилия, чтобы вакцины производились быстро и направлялись более бедным странам, а не оставались там, где были произведены. Также отмечается, что существует риск несогласованного дублирования исследований, замедляющих процесс создания вакцины и увеличивающего его стоимость.

Дата саммита была назначена после презентации концепции усилий по борьбе с коронавирусом на прошлом заседании 24 апреля. Ни Китай, ни США не приняли участие в саммите, в котором также участвовала ВОЗ.

Президент США Дональд Трамп все еще обвиняет Китай и ВОЗ в скрытии происхождения вируса. Поэтому не исключено, что США не примут участие и во втором саммите.

Инициатива саммита направлена на расширение работы организации, созданной в 2017 году после вспышки Эболы. Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) занимается исследованием вакцин.

Также мировые лидеры надеются, что Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) поможет в переговорах с компаниями, разрабатывающими вакцины, чтобы снизить цены, гарантировать долгосрочные рынки и большие объемы производства. GAVI ведет свою деятельность в течение 20 лет и помог профинансировать иммунизацию 20 млн детей по всему миру.

GAVI, действующий независимо, но в партнерстве с ВОЗ, получит поддержку от группы стран G20. Будут созданы отдельные подгруппы для координации работы по вакцинам, терапии и диагностике. Исполнительный директор британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Эндрю Уитти станет специальным посланником группы.

Основная цель группы заключается в том, чтобы направлять исследования 5–6 вакцин, прежде чем перейти к массовому производству двух из них, которые покажут наибольшую эффективность. По оценкам ВОЗ, в мире сейчас разрабатывается до 89 вакцин.

Группа собирается субсидировать производство медикаментов до того, как завершатся заключительные клинические испытания.

Итоговые расходы на лечение и разработку вакцины могут достигнуть 40 млрд долларов.

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