Пятилетний мальчик в США угнал машину родителей, чтобы купить себе Lamborghini за $3

В США в штате Юта полиция задержала 5-летнего мальчика, который ехал на автомобиле родителей в Калифорнию, чтобы купить себе Lamborghini.

Об этом сообщает CNN.

Мальчик угнал внедорожник после спора со своей матерью, которая сказала, что не будет покупать для него роскошный автомобиль.

Патруль штата Юта сообщил, что полицейский обнаружил, что машина движется на шоссе №15 со скоростью 30 миль в час. Изначально патруль посчитал, что за рулем был водитель в состоянии алкогольного опьянения.

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"Он сидел на переднем крае сиденья, чтобы дотянуться до педали тормоза, чтобы машина остановилась", – рассказал патрульный Рик Морган.

Когда ребенка остановили, он рассказал, что намеревался ехать в Калифорнию, чтобы купить для себя Lamborghini. У него было в кармане 3 доллара. Стартовая цена нового Lamborghini составляет около 200 тысяч долларов.

Рик Морган сообщил, что никто не пострадал, и местный прокурор должен будет решить, предъявить ли обвинения родителям.

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