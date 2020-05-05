"Нам не нужен особый путь": МИД Германии выступил против вывода ядерного оружия из страны

Мир
По мнению главы немецкого МИД, ядерное оружие должно быть ликвидировано повсеместно

На фоне требований со стороны некоторых политиков в Германии сделать страну безъядерной, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил против вывода американского ядерного оружия с немецкой земли. Об этом сообщает Der Spiegel.

Как пишет издание, председатель фракции СДПГ Рольф Мютцених, а также сопредседатель фракции Норберт Вальтер-Борьянс потребовали вывода ядерного оружия с территории Германии.

 "Наша внешняя политика и политика безопасности не должна представлять собой немецкий особый путь",   – ответил на требования политиков Маас. 

При этом, он отметил, что мир без ядерного оружия был бы лучше, однако ключевой вопрос состоит в том, как достичь этой цели. Он подчеркнул, что ядерное оружие должно быть ликвидировано повсеместно, а для этого требуются широкие международные договорённости.

"Односторонние шаги, подрывающие доверие наших ближайших партнёров, не делают нас ближе к достижению безъядерного мира. Напротив, они ослабляют наш союз",  – заявил Маас.

 Глава МИД Германии, кроме того, отметил, что его страна уже давно продвигает тему ядерного разоружения в ООН. 

Как ранее сообщал Фокус: 