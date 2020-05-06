"Знайте, это не ваша вина". Airbnb сократит четверть штата из-за коронавируса

Сервис аренды жилья Airbnb объявил, что сокращает 25% штата из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Под сокращение попадут 1900 человек. Как сообщил генеральный директор компании Брайан Чески, доходы компании в 2020 году составят 50% от того, что заработали годом ранее. Это связно с резкой остановкой глобального туризма.

"Мы знаем, что бизнес Airbnb восстановится, но изменения, сквозь которые нам придется пройти, – не временные. Из-за этого нам придется пойти на более фундаментальные изменения, уменьшить количество сотрудников, и сильнее сфокусировать бизнес-стратегию. Из 7500 сотрудников компании 1900 должны будут покинуть Airbnb, это около 25% нашего штата", – написал Чески.

"Пожалуйста, знайте, что это не ваша вина. Мир никогда не перестанет искать те качества и таланты, которые вы привели в Airbnb. Которые помогли создать Airbnb. Я хочу от всего сердца поблагодарить вас за то, что поделились ими с нами", – добавил он.

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