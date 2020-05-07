Спецоперация Интерпола и Европола: конфисковано 19 тысяч краденных артефактов со всего мира

В ходе двух крупных международных операций было изъято более 19 тыс. предметов искусства и археологических артефактов, а также арестован 101 человек. Об этом сообщает The Guardian.

В спецоперациях участвовали сотрудники Интерпола, Европола, Всемирной таможенной организации и сотрудники полиции разных стран мира. Их усилия были сосредоточены на организованной преступности, крадущей из музеев, ворующих археологические памятники, а также использующие хаос войны в странах, чтобы разграбить их культурные сокровища.

Отмечается, что подробности двух параллельных расследований, проведенных в прошлом году, были опубликованы лишь сейчас по оперативным причинам.

Так, полицейский Испании нашли несколько редких доколумбовых предметов в мадридском аэропорту Барахас, в том числе уникальную золотую маску Тумако, золотые статуэтки и древние украшения. Все они были получены во время мародерств в Колумбии.

Минея (церковнослужебный сборник) украденный в Румынии в 1760 году и монета. Фото: Interpol

Трое торговцев были арестованы в Испании, а колумбийская полиция провела серию обысков в Боготе и конфисковала еще 242 доколумбовых объекта. Это стало крупнейшим "уловом" в истории страны.

Также в Испании были арестованы 9 человек, у которых был обнаружен римский лев, вырезанный из известняка, а также фриз и три римские колонны.

242 конфискованных объекта в Колумбии. Фото: Interpol

Аргентинская федеральная полиция конфисковала 2500 древних монет, латвийская полиция – 1375 монет, а афганские таможенники в Кабуле конфисковали 971 объект культуры, направлявшийся в Стамбул.

Кроме этого, во время других операций были найдены такие предметы, как окаменелости, картины, керамика и оружие, имеющее историческую ценность.

Культурные объекты изъяты в Италии. Фото: Interpol

По словам Интерпола, особое внимание было уделено мониторингу торговых онлайн-площадок. За неделю "кибер-патрулирования" удалось отыскать, а затем изъять 8670 объектов культуры, продаваемых через Интернет.

"Количество арестов и предметов показывает масштабы и глобальный охват незаконной торговли культурными артефактами, где каждая страна с богатым наследием является потенциальной целью", – заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

Афганская таможня изъяла 971 объект культуры в аэропорту Кабула. Фото: Interpol

"Это не гламурный бизнес, которым управляют яркие джентльмены-фальсификаторы, а международные преступные сети. Вы не можете рассматривать их отдельно от незаконного оборота наркотиков и оружия: вовлечены одни и те же группы, потому что это приносит большие деньги", – добавила исполнительный директор Европола Катрин Де Болле.

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