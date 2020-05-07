В Челябинске Гитлера без усов записали в герои Второй мировой войны

SMM-специалисты проекта "Имена героев" в Челябинске приписали Адольфа Гитлера в героев Второй мировой войны, не узнав его без усов.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

Специалисты, которые отвечали за публикацию фотографий, лишены премий и могут быть уволены.

Организаторы выпустили пост с извинениями, в котором признали свою ошибку.

Lenta.ru сообщает, что неизвестный пользователь отправил фотографию Гитлера, представил его как своего деда и добавил: "В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции". Фотография была выложена в сообществе во "ВКонтакте" с подписью "Пусть город знает своих героев!" в рамках этого проекта.

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"Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям", – сказали организаторы "Имен героев".

Данный проект – это аналог акции "Бессмертного полка". Каждый может отправить фото своего родственника-жителя этого города, участвовавшего в военных действиях 1941-1945 годов.

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