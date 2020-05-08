Статистика коронавируса в мире на 8 мая: от болезни вылечились более 1,2 млн человек

По состоянию на утро пятницы, 8 мая, в мире зафиксировано 3 845 718 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Всего вылечились от недуга 1 284 741 пациент. Из-за осложнений, вызванных COVID-19, умерли 269 567 человек.

В тройку наиболее пораженных пандемией коронавируса стран входят США (1 257 023 случая), Испания (221 447) и Италия (215 858).

Возглавляют статистику смертности также США – там от коронавируса умерли зарегистрирован 75 762 человека. На втором месте находится Великобритания (30 689), на третьем – Италия (29 958).

Как сообщает Синьхуа, за минувшие сутки в континентальной части Китая в четверг был выявлен один новый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в стране не зафиксировано ни одного летального исхода.

Общее число импортированных случаев коронавируса на континентальной части страны выросло до 1 680. Из них 1 461 пациент выздоровел, 219 – находятся на лечении, в том числе пять в тяжелом состоянии.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро четверга, 7 мая, в мире был зафиксирован 3 755 341 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19.