Коронавирус может передаваться половым путем, – китайские ученые

Китайские специалисты, которые исследовали сперму мужчин, инфицированных Covid-19, обнаружили, что у некоторых из них коронавирус Sars-CoV-2 присутствовал в их сперме. Эти результаты дают повод предположить, что хотя и с небольшой вероятностью, но болезнь может передаваться половым путем.

Исследование проводилось врачами китайской муниципальной больницы города Шанцю, пишет Guardian.

Из 38 мужчин, госпитализированных с коронавирусом, только у шести (16%) был обнаружен положительный результат на Sars-CoV-2 в сперме.

Исследователи утверждают, что это только предварительные результаты, так как они основаны на исследовании небольшого количества больных. Чтобы увидеть, возможна ли передача коронавируса половым путем, необходимо провести дополнительные исследования.

"Необходимы дальнейшие исследования в отношении передачи вируса, времени его выживания и концентрации в сперме", – написала команда китайских исследователей в журнале Американской медицинской ассоциации.

"Если бы можно было доказать, что Sars-CoV-2 может передаваться половым путем ... (это) могло бы стать критически важным моментом в профилактике заболевания, особенно учитывая тот факт, что Sars-CoV-2 был обнаружен в сперме выздоравливающих пациентов", – сказали они.

Независимые эксперты считают, что результаты были интересны, но к ним следует относиться с осторожностью, особенно в контексте других исследований, которые не выявили коронавирус в сперме инфицированных.

Аналогичное исследование 12 пациентов, проводившееся в феврале и марте, показало отсутствие Sars-CoV-2 в образцах их спермы.

Профессор андрологии в Университете Шеффилда в Великобритании Аллан Пейси сказал, что исследование не следует рассматривать как окончательное, так как при тестировании спермы на вирусы возникли некоторые технические трудности. Он также указал, что присутствие Sars-CoV-2 в сперме еще не показывает, является ли она активной и способной вызывать инфекцию.

"Не стоит удивляться тому, что вирус, вызывающий Covid-19, был обнаружен в сперме некоторых мужчин. То же самое происходило и с другими вирусами, такими как Эбола и Зика", - сказал он.

Профессор репродуктивной медицины в Королевском университете в Белфасте Шина Льюис, подчеркнула, что это исследование не было масштабным, и что его результаты согласуются с другими исследованиями, которые показали низкий уровень или отсутствие Sars-CoV-2 в образцах спермы инфицированных коронавирусом мужчин.

"Долгосрочные эффекты Sars-CoV-2 на репродукцию у мужчин пока не известны", – добавила она.

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