У берегов Экваториальной Гвинеи пираты похитили украинского моряка

Возле берегов Экваториальной Гвинеи в Гвинейском заливе неизвестные напали на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в том числе украинца. Об этом сообщает портал Dryad Global.

По данным портала, пираты атаковали судно на скоростной лодке.

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Предположительно преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа – предположительно россиянин и украинец", – говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Зона проишествия

Судно RIO MITONG, согласно данным Vessel Finder, построено в 1993 году и ходит под флагом Коморских островов. Ранее судно носило название RHO L TONG, MIKUE 3 и BALCHIK.

Как ранее сообщал Фокус:

21 апреля у берегов Бенина, был захвачен и вывезен в неизвестном направлении гражданин Украины – член экипажа судна.