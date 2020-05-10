Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен перенести штаб-квартиру компании из Калифорнии в Техас или Неваду из-за решения местных властей округа Аламеда запретить возобновление работы завода в ближайшее время. Об этом он написал в Twitter.

"Если честно, то это последняя капля. Tesla немедленно перевезёт штаб-квартиру и будущие проекты в Техас или Неваду. Если мы вообще сохраним производство в городе Фримонт в округе Аламеда. Это будет зависеть от того, как с Tesla будут обращаться в будущем. Tesla – последний автопроизводитель в Калифорнии", – написал Маск.

Компания Tesla рассчитывала вывести на работу 30% сотрудников 8 мая, на следующий день после распоряжения властей Калифорнии возобновить работу местным производствам .

При этом, это распоряжение даёт некоторым округам право сохранять карантинные ограничения. Департмент здравоохранения Аламеды заявил, что автопроизводитель не получил "зелёный свет" и если возобновит работу, то это будет нарушением.

Бизнесмен на это заявил, что обжалует требования властей Аламеды, которые следуют указаниям санитарного врача округа. По словам Маска, действия последнего незаконны, потому что его никто не выбирал.

"Tesla немедленно подаёт иск против округа Аламеда. Неизбранный и невежественный "временный сотрудник здравоохранения" Аламеды действует против губернатора, президента, наших конституционных свобод и здравого смысла!", – прокомментировал в Twitter это решение Маск.

Как ранее сообщал Фокус:

Илон Маск получит от Tesla акции стоимостью около 700 миллионов долларов. Эта самая большая премия, которую Маск получил на должности гендиректора.