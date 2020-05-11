Эстония первой в мире получит японский препарат для лечения коронавируса

Мир
Страна получит партию экспериментального лекарства, которое будет тестировать на людях

Япония предоставила Эстонии партию своего экспериментального лекарства от коронавируса для клинических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

Речь идет о препарате Avigan, который хорошо себя зарекомендовал во время предыдущих испытаний. Он будет доставлен в Эстонию в ближайшую неделю. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал решение "очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации" и поблагодарил Японию.

Также сообщает, что ранее МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения препарата Avigan из Японии для дальнейших исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.

Запросы на тестирование Avigan и его экспериментального использования Японии направили более 80 государств, и Эстония станет первой страной в мире, которая получит этот препарат.

В эстонском МИД подчеркнула, что Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.

На данный момент в Эстонии подтверждено 1739 случая коронавируса, 750 человек выздоровели, а еще 60 умерли.

Как ранее сообщал Фокус: