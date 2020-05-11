Эстония первой в мире получит японский препарат для лечения коронавируса

Япония предоставила Эстонии партию своего экспериментального лекарства от коронавируса для клинических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

Речь идет о препарате Avigan, который хорошо себя зарекомендовал во время предыдущих испытаний. Он будет доставлен в Эстонию в ближайшую неделю. Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал решение "очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации" и поблагодарил Японию.

Также сообщает, что ранее МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения препарата Avigan из Японии для дальнейших исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.

Запросы на тестирование Avigan и его экспериментального использования Японии направили более 80 государств, и Эстония станет первой страной в мире, которая получит этот препарат.

В эстонском МИД подчеркнула, что Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.

На данный момент в Эстонии подтверждено 1739 случая коронавируса, 750 человек выздоровели, а еще 60 умерли.

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