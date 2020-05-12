В Польше суд вынес приговор женщине, которая спрятала в лесу тело умершего украинского рабочего

В польском городе Новый Томышль женщина по имени Гражина Ф. была признана виновной в неоказании помощи36-летнему работнику своей столярной фабрики по имени Василий Черный. Молодой мужчина скончался, а женщина вывезла его тело в лес. Об этом пишет FAKT24.

Инцидент произошел еще в 2019 году. Василию стало плохо во время работы в мастерской. У него был сердечный приступ. Коллеги пытались ему помочь, однако стало понятно, что спасти его может только скорая помощь. Несмотря на это, хозяйка бизнеса приказала всем рабочим покинуть помещение, заперла его, взяла машину напрокат в городе и погрузила туда тело с помощью еще одного украинского заробитчанина – Сергея Г., которого заставила помогать, в противном случае угрожая лишить зарплаты. Тело вывезли в лес за 120 километров от города. На следующий день тело покойного нашел лесник.

Гражину Ф. признали виновной и приговорили ее к году и 10 месяцам. Ближайшие 8 лет она не сможет вести деятельность, связанную с наймом рабочих, а также занимать должности, связанные с наймом рабочих.

Также виновным признали помощника женщины - Сергея Г., который оправдывал свои действия тем, что у него не было выбора: под угрозой стояла зарплата. Ведь регистрации в Польше, как и знания языка, у него не было. Также он отметил, что только помогал грузить тело в машину, он даже не знал, где Гражина его выгрузила. Мужчину обязали заплатить штраф в размере 1 900 долларов.

Похороны Василия в Снятине/Все фото: FAKT24

У умершего Василия осталось трое маленьких детей, жена и престарелые родители.

Как ранее писал Фокус:

Польские консульства в Украине возобновляют выдачу рабочих виз с 4 мая. Об этом сообщается на правительственном сайте Польши. Напомним, польские консульства в Украине временно прекратили работу с 16 марта. "С 4 мая консульские учреждения в Украине возобновляют выдачу виз. В начальный период будут приниматься только документы с целью получения виз для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ, а также международных перевозок", – говорится в сообщении.