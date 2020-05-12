Лекарств от коронавируса нет, но есть средства облегчения протекания болезни, – ВОЗ

Пресс-секретарь Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что на данный момент не получено лекарство от коронавируса, но выработаны методы противодействия болезни, которые облегчают ее протекание и снижают ее продолжительность.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, ВОЗ известно до пяти наиболее перспективных средств, исследование которых, правда, еще не завершены.

"У нас есть определенные методы лечения, которые, очевидно, находятся в состоянии очень ранних исследований, и ограничивают тяжесть или продолжительность заболевания, однако у нас нет ничего, что могло бы убить или остановить вирус", — сказала Харрис.

Она добавила, что в организации есть "потенциально позитивные данные", но стопроцентной уверенности в этих методах еще нет.

Харрис также отметила, что в настоящее время центром пандемии является США. Отвечая на вопрос о причинах этого, она ответила: "Мы заметили, что предупреждения ВОЗ о смертельной опасности болезни, которые мы распространяли на очень ранней стадии пандемии, не были восприняты со всей серьезностью".

Напомним, Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают выделение средств на финансирование Всемирной организации здравоохранения. США вносили в бюджет организации 400-500 миллионов долларов ежегодно. Президент Дональд Трамп обвинил ВОЗ в неверных оценках и рекомендациях по противодействию COVID-19 в мире, в результате чего, по его мнению, заразилось в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в повышенном внимании к Китаю на фоне пандемии коронавируса, а также ошибочных рекомендациях США по борьбе с пандемией.