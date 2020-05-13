Пол Манафорт переведен из тюрьмы под домашний арест из-за коронавируса

Экс-глава предвыборного штаба Трампа, Пол Манафорт, отбывающий тюремный срок за мошенничество, переведен из тюрьмы под домашний арест из-за проблем с коронавирусом в американских исправительных учреждениях. Об этом сообщает ABC News.

71-летний Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве и приговорен федеральным судьей к 7 с лишним годам тюремного заключения в марте 2019 года. Срок его наказания истекает 4 ноября 2024 года. Обвинения были связаны с его работой в Украине в период с 2006 по 2015 годы, когда он был политтехнологом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Решение о переводе Манафорта под домашний арест было принято после того, как его адвокат Кевин Даунинг обратился с ходатайством в федеральное Бюро тюрем США, в котором отметил, что его клиент подвержен "угрозе заражения COVID-19 в исправительном учреждении из-за возраста и ранее выявленных заболеваний".

Издание пишет, что в декабре Манафорт был госпитализирован на несколько дней из-за проблем с сердцем. Его адвокаты утверждают, что он страдает от высокого давления, болезни печени и респираторных заболеваний.

Как ранее сообщал Фокус:

31 июля 2018 года начался суд над Полом Манафортом.