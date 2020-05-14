Статистика коронавируса в мире на 14 мая: 88 220 новых случаев заболевания

По состоянию на утро 14 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 429 810 человек, умерли от болезни 298 174 человек, выздоровели 1 659 791. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях.

За минувшие сутки зафиксированы 88 220 новых случаев заболевания.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 может стать эндемическим заболеванием (которое господствуют постоянно или возобновляется) и навсегда остаться среди людей. Об этом на брифинге заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.

Как ранее сообщал Фокус: