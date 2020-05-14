Статистика коронавируса в мире на 14 мая: 88 220 новых случаев заболевания
По состоянию на утро 14 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 429 810 человек, умерли от болезни 298 174 человек, выздоровели 1 659 791. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer.
Коронавирус обнаружен в 212 странах и территориях.
За минувшие сутки зафиксированы 88 220 новых случаев заболевания.
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что COVID-19 может стать эндемическим заболеванием (которое господствуют постоянно или возобновляется) и навсегда остаться среди людей. Об этом на брифинге заявил руководитель программ по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майк Райан.
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- По состоянию на утро 13 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 342 540 человек, умерли от болезни 292 893 человек, выздоровели 1 602 476.
- По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3716 пациентов выздоровели.