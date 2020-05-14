В этом городе нам мало места: в Каире строят автомобильный мост в 50 см от жилых домов

В столице Египта Каире сооружают автомобильный мост, который проходит всего в 50 см от стоящих рядом жилых домов. Такое строительство уже вызвало немалый шум в социальных сетях, люди жалуются на загрязнение, опасный трафик и нарушение приватности.

Об этом сообщает Arab News.

Тем не менее, источники в министерстве жилищного строительства Египта сообщили, что мост отвечает всем требуемым стандартам, а вот расположенные на расстоянии вытянутой руки четыре здания были построены с нарушением закона, и должны быть снесены.

Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают, что мост буквально приклеен к домам. Его длина составляет 12 километров, ширина почти 65,5 метров. После завершения строительства в конце этого года его ориентировочная стоимость составит 5 миллиардов фунтов (317 миллионов долларов).

Глава Центрального строительного агентства Египта Махмуд Нассар утверждает, что мост крайне необходимая инфраструктура для этого района города. Он добавил, что для жителей домов, которые подлежат сносу, выделены средства в размере 250 миллионов египетских фунтов, чтобы компенсировать неудобства.

Издание пишет, что сами жители возражали против строительства моста из-за его близости к их жилищам. Те, кто проживает на первых этажах, просто ничего не могут видеть через окна, так как высокий мост блокирует обзор.

Владелец одного из зданий, пострадавших от строительства моста, Хазем Эззат Кассем назвал лжецами тех, кто утверждал, что дома были построены незаконно. По его словам, лицензии на их строительство были получены еще в 2008 году.

"Мы не возражаем против проекта, поскольку это национальный проект. Но компенсация должна быть дана владельцам магазинов и квартир первых шести этажей", – сказал Кассем.

Член парламента Мухаммед Фуад, представляющий избирательный округ в Гизе, обратился к премьер-министру Египта, а также другим членам правительства с просьбой обсудить вопрос о строительстве моста.

Он отметил, что работа над проектом "началась внезапно и быстро шла полным ходом, что вызвало полный хаос в процессе его реализации".

Фуад добавил, что мост, расположенный так близко от окружающих зданий, нарушает неприкосновенность частной жизни и подвергает жителей опасности.

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