В Мексике трое мужчин ловили сбежавшего тигра с помощью лассо и стула

В Мексике на улице города Гвадалахара трое неизвестных мужчин ловили тигра, сбежавшего из особняка в пригороде. Об этом сообщает The Guardian.

На видео, снятом на месте происшествия, видны несколько мужчин в ковбойских шляпах с лассо и складным стулом, которые преследуют тигра. 23-секундное видео было снято из машины, проезжающей мимо образовавшейся погони.

"Как они собираются его поймать", – спрашивает автор видео.

Позже мужчина со складным стулом обгоняет тира и становится на его пути. Когда животное пытается убежать в противоположную сторону от преследователей, второй мужчина набрасывает лассо на тигра.

Пользователи соцсетей уже назвали появившееся видео "Король тигров, мексиканская версия".

Другие же пытались понять, откуда мог сбежать тигр, так как мексиканские цирки уже давно не используют в своих шоу животных. Правда, пользователи отмечают, что некоторые боссы наркокартелей любят держать диких животных в качестве домашних питомцев.

Ни один из трех мужчин так и не был опознан, также никто из них не общался с прессой. По данным местных властей, тигр сбежал из особняка в пригороде Гвадалахара.

Как ранее сообщал Фокус: