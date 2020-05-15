В Германии ввели уголовную ответственность за надругательство над символикой ЕС

Бундестаге принял законопроект, согласно которому за надругательство над флагом и гимном Евросоюза можно получить штраф или сесть в тюрьму. Ранее подобное наказание грозило только тем, кто неуважительно относился к государственным символам Германии.

Об этом сообщает Spiegel.

Новый закон предусматривает ответственность за уничтожение, повреждение или порчу флага ЕС, а также попытки сделать это. За такие правонарушения теперь можно получить до трех лет лишения свободы.

Инициатором изменений в законодательство стала Социал-демократическая партия Германии. Такая норма закона обсуждалась в Германии с 2017 года, когда на одной из демонстраций сожгли флаг Израиля.

"Публичное сожжение флагов не имеет ничего общего с мирным протестом", — сказала министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт.

По ее словам, отныне в стране действует "одинаковая защита иностранных флагов и символов Европейского союза".

Против криминализации надругательства над символикой ЕС выступила праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", по убеждению которой такая норма "чрезмерно вмешивается в свободу самовыражения".

Как ранее сообщал Фокус:

Апелляционный суд Днепропетровской области приговорил 38-летнего ранее судимого мужчину к 3 годам и 1 месяцу тюрьмы за надругательство над государственным флагом Украины.