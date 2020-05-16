При ДТП в США погибли 14 собак, еще 16 пропали без вести

Автомобиль с 48 собаками врезался в берегоукрепительное сооружение в американском штате Айдахо. Два человека и 14 собак погибли.

Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента полиции.

Отмечается, что мужчина и женщина ехали на машине Ford Econoline, но не справились с управлением. В результате ДТП женщина погибли на месте, мужчина умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП в грузовике находились 48 собак смешанных пород. В рамках работы некоммерческой организации по спасению животных пара перевозила их в Канаду, где питомцев могли приютить новые хозяева.

"К сожалению, помимо двух человек, погибших в ДТП, 14 собак были также найдены мертвыми", – сказано в сообщении.

Еще около 16 животных пропали без вести.

Как ранее сообщал Фокус: