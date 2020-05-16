В Иране на шесть лет в тюрьму отправили французскую исследовательницу исламской революции

16 мая суд в Тегеране приговорил 61-летнюю ученую-антрополога Фарибу Адельху к шести годам тюрьмы. Ее признали виновной в заговоре против национальной безопасности Ирана и пропаганде против Исламской республики, сообщает Reuters.

Адвокат исследовательницы Саид Дехган заявил, что его подзащитная будет обжаловать приговор. МИД Франции назвал решение суда политически мотивированным и призвал немедленно отпустить Адельху.

Фариба Адельха с 1993 года работает в парижском Институте политических исследований. Активно исследовала иранскую революцию, социальные и политические изменения в Иране во второй половине XX века.

В июне 2019 года Адельху и ее коллегу - французского социолога Ролана Маршаля задержали в Тегеране в июне 2019 года. Фариба Адельха имеет двойное гражданство - Ирана и Франции, которое Иран не признает. В январе органы юстиции Ирана сняли с Адельхи обвинения в шпионаже, по которым ей грозила смертная казнь.

Ролан Маршаль в марте был освобожден и возвратился во Францию. Его освободили после того, как Франция отпустила иранского инженера Джалала Рухоллахнеджада, которого задержали за возможное нарушение санкций США против Ирана и собирались экстрадировать в Америку.

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