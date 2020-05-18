Медики устроили "коронавирусный" коридор позора премьеру Бельгии

Врачи и медсестры в больнице Сен-Пьер в Брюсселе, столице Бельгии, отвернулись в молчаливом протесте, когда премьер-министр страны Софи Вильмес прибыла в больницу, сообщил Euronews.

Таким образом медики выразили свое отношение к решению правительства, которое разрешает неквалифицированному персоналу выполнять обязанности по уходу во время пандемии коронавируса. Также они хотели выразить недовольство отсутствием повышенных зарплат и премий за последние два месяца работы.

Правительство Бельгии в стране вообще много подвергается критике за то, что оно не справилось с кризисом. Бельгия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе. На сегодняшний день по числу заболевших (55 559 человек) она занимает 7-е место в Европе, в стране умерли от коронавируса 9 080 человек. При этом Бельгия занимает первое место в мире по количеству смертей на миллион населения (784 смерти на миллион).

Премьер-министр прокомментировала протестную акцию. Она сказала, что провела беседу с медиками и призвала их к диалогу. По ее словам, важно уметь "слушать и объяснять, когда что-то идет не так", сообщил телеканал RTL. "Никто не может утверждать, что не видел, не понял или не почувствовал сложную ситуацию медицинского персонала, которая образовалась еще до кризиса и потом только обострилась", -- добавила премьер.

Министр энергетики и окружающей среды Бельгии Вильмес Мари-Кристин Маргем назвал акцию "политизированной инсценировкой, направленная на то, чтобы попасть на передовицы газет". По его словам, этот "коридор" противоречит тому, что надо делать сегодня – "вместе созидать". Об этом он написал в Facebook, однако позже удалил свой пост.

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