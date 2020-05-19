В США приют для животных послал два самолета за цыплятами, которых собирались усыпить

Калифорнийский приют для животных послал два самолета в Айову, чтобы спасти 1000 цыплят, которые собирались подвергнуть эвтаназии. Ферма, где жили цыплята, пострадала от кризиса из-за пандемии коронавируса и больше не могла содержать такое количество птиц. Об этом пишет CNN.

О ситуации с цыплятами группа по спасению животных Animal Place узнала случайно. На птицеферме начались проблемы из-за пандемии. Фермеры больше не могли поставлять свою продукцию на заводы по упаковке мяса и яиц, которые сейчас закрыты. Кормить птицу стало нечем, также не хватало работников, чтобы следить за ними, потому как персонал пришлось сократить. Всего планировалось подвергнуть эвтаназии 100 тысяч кур, спасти удалось только тысячу.

Спасение цыплят

Всего за прошлый месяц было убито более двух миллионов мясных кур в штатах Делавэр и Мэриленд и 61 тысяча кур-несушек. Их подвергли эвтаназии, отключив вентиляцию и запустив углекислый газ.

Animal Place зафрахтовали два самолета, перелет и аренду оплатил анонимный благотворитель. Самолеты летели из Калифорнии в Айову через четыре штата. Двое сотрудников приюта следили за спасательной операцией. Они отметили, что куры уже начали умирать от нехватки корма и условий содержания в тесных проволочных клетках. Вся операция по спасению заняла более суток.

Спасенные цыплята в приюте/все фото Animal Place

"Эти куры ранее не видели травы и солнца, теперь они смогут прожить остаток своей жизни в надлежащих условиях", - заявила Ханна Бейнс, директор приюта для животных. Когда птицы окрепнут – желающие смогут их разобрать в качестве домашних животных.

Как ранее писал Фокус:

Руководители немецких зоопарков признались, что оказались в сложном положении и вполне возможно – будут вынуждены убивать своих питомцев, потому что их невозможно прокормить. Верена Каспари, директор зоопарка Ноймюнстер, в котором содержится около 700 животных, рассказала в интервью, что у всех руководителей зоопарков Германии уже есть список животных, которых убьют в первую очередь, даже если они об этом не говорят открыто.