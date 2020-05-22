В Пакистане разбился пассажирский самолет: на борту находилось более 100 человек

На юге Пакистана, в городе Карачи разбился пассажирский самолет Pakistan International Airlines (PIA), на борту находились более 100 человек. Об этом сообщает GeoNews.

Отмечается, что самолет упал в жилом районе менее чем за минуту до посадки в международном аэропорту Джинны. На борту самолета находилось 107 человек.

По предварительным данным, связь самолетом была прервана за минуту до того, как он должен был приземлиться.

На место падения самолета прибыли военные из состава Сил быстрого реагирования пакистанской армии и войск пакистанских рейнджеров. Они помогают гражданской администрации в спасательных работах.

Кроме этого, сообщает, что несколько домов были повреждены во время падения самолета.

Также машины скорой помощи с трудом добираются на место происшествия из-за слишком узких улиц и огромного количества людей на них.

По данным ВВС, самолет летел из Лахора в международный аэропорт Джинны, который является одним из самых загруженных аэропортов Пакистана.

"Самолет потерпел крушение в Карачи. Мы пытаемся подтвердить количество пассажиров, но предварительно, там были 99 пассажиров и 8 членов экипажа", – сказал представитель пакистанского авиационного ведомства Абдул Саттар Хохар.

Авиакатастрофа произошла всего через несколько дней после того, как страна разрешила возобновить коммерческие рейсы.

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