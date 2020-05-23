Бывший сербский футболист харьковского "Металлиста" покончил с собой из-за девушки

Бывший игрок харьковского "Металлиста", сербский экс-футболист Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством, сообщает Ynet.

Трагедия произошла в съемной квартире в Белграде, где он проживал. Мрдакович застрелился в голову из пистолета, а перед этим признался своей девушке, что "больше так не может".

Милян Мрдакович выступал за харьковский "Металлист" в сезоне-2005-06 . Он также играл за юношескую, молодежную и олимпийскую сборные Сербии и клубы Кипра, Греции, Португалии, Австрии и Сингапура.

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