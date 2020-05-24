Статистика пандемии коронавируса на 24 мая: Бразилия вышла на второе место по числу заразившихся

При этом за минувшие сутки по количеству зараженных на второе место вышла Бразилия, обогнав Россию. Общее число заболевших коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 347 тыс. человек, умерли 22 013, выздоровели – 142 тыс.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 622 670 подтвержденных случаев, из которых 97 087 завершились летальным исходом). Выздоровели там 361 тыс. пациентов.

На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (335 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 3,3 тыс., а выздоровели 107 тыс.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (258 тыс. инфицированных, 36,7 тыс. из них умерли)

5. Испания (235 тыс. инфицированных, 28,6 тыс. из них умерли)

6. Италия (229 тыс. инфицированных, 32,7 тыс. из них умерли)

7. Франция (182 тыс. инфицированных, 28,2 тыс. из них умерли)

8. Германия (179 тыс. инфицированных, 8,2 тыс. из них умерли)

9. Турция (155 тыс. инфицированных, 4,3 тыс. из них умерли)

10. Иран (133 тыс. инфицированных, 4,3 тыс. из них умерли)

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на стремительный рост количества зараженных и умерших, президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает призывать к смягчению карантина с целью спасти экономику страны.