Статистика пандемии коронавируса на 25 мая: скончались 345 тысяч человек

По состоянию на утро 25 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 407 тыс. человек. Скончались от COVID-19 345 тыс., а выздоровели 2 млн 168 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 643 238 подтвержденных случаев, из которых 97 720 завершились летальным исходом). Выздоровели там 366 тыс. пациентов.

На втором месте находится Бразилия, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 363 тыс. человек, умерли 22 666, выздоровели – 149 тыс.

На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (344 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 3,5 тыс., а выздоровели 113 тыс.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (260 тыс. инфицированных, 36,8 тыс. из них умерли)

5. Испания (235 тыс. инфицированных, 28,7 тыс. из них умерли)

6. Италия (229 тыс. инфицированных, 32,7 тыс. из них умерли)

7. Франция (182 тыс. инфицированных, 28,2 тыс. из них умерли)

8. Германия (179 тыс. инфицированных, 8,3 тыс. из них умерли)

9. Турция (156 тыс. инфицированных, 4,3 тыс. из них умерли)

10. Индия (138 тыс. инфицированных, 4 тыс. из них умерли)