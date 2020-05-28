Глава Роскосмоса назвал "негуманной" идею Илона Маска сбросить на Марс ядерные бомбы
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что идея Илона Маска изменить климат на Марсе для возможной жизни там землян является "прикрытием для выведения ядерного оружия в космос". Об этом он сказал в эфире канала "Соловьев LIVE" в YouTube.
"Недавно Илон Маск заявил, что ему надо бомбардировать ядерными зарядами Марс, чтобы сделать его атмосферу более приемлемой для жизни землян. Совершенно очевидно, что идея бомбить ядерными зарядами Марс выглядит чудовищно с точки зрения гуманных соображений. Кто ему дал право уничтожать планету?!", – сказал Рогозин.
По его мнению, "за этой демагогией скрывается одно – это прикрытие для выведения ядерного оружия в космос".
"Мы видим такие попытки, считаем их неприемлемыми и будем максимально этому препятствовать", – заявил Рогозин.
Напомним, Илон Маск предложил создать условия для земной жизни на Марсе с помощью ядерных взрывов. По его мнению, самый быстрый способ создать на Марсе более теплый климат заключается в сбросе ядерных бомб на южный и северный полюса планеты. Таким образом, считает Маск, испарится замерзший на полюсах Марса углекислый газ, после чего атмосфера станет плотнее и вызовет парниковый эффект, из-за чего повысится температура.
Как ранее сообщал Фокус:
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