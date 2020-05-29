США завезли в Южную Корею новые комплексы ПРО, несмотря на протесты общественности

США доставили в Южную Корею новые подвижные противоракетные комплексы наземного базирования THAAD и при поддержке южнокорейских властей разместили их на своей базе в Сонджу (провинция Кенсан-Пукто). Операция по доставке комплексов проводилась ночью и завершилась рано утром, чтобы избежать излишнего внимания к ней общественности, которая активно протестует против размещения в стране этих комплексов, сообщила газета The Korea Times. Общественность беспокоит ущерб, который, по их мнению, наносят такие комплексы окружающей среде.

Из-за протестов ранее союзники для доставки оборудования не базу всегда использовали самолеты, но сейчас груз был очень габаритным.

Активисты все-таки попытались заблокировать пути подъезда к базе. Для поддержания правопорядка в районе базы власти Кореи направили туда 3,7 тыс. полицейских. Местные СМИ сообщили о столкновениях с полицией, но о задержанных или пострадавших не сообщается.

По информации Командования силами США в Корее (USFK), целью операции была замена старых ракетных комплексов, генераторов, электронного и строительного оборудования на новое, а также улучшение жилищных условий личного состава базы. Подчеркивается, что привезено было ровно столько же новых комплексов, сколько вывезли устаревших.

Свое возмущение этой операцией выразил Китай, который недоволен присутствием американских противоракетных систем в регионе, появившихся там в 2017 году. Источник в правительстве Кореи сообщил, что проблема была "полностью объяснена Китаю".

Сеул и Вашингтон неоднократно подчеркивали, что THAAD предназначены только для того, чтобы лучше справляться с растущими ракетными угрозами со стороны Пхеньяна.

Пусковая установка THAAD

Зона поражения комплекса THAAD

Как ранее сообщал Фокус: