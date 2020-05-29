В Индии обезьяны украли из лаборатории образцы крови пациентов с коронавирусом

В Индии обезьяны ворвались в лабораторию медицинского колледжа, напали на одного из сотрудников и украли несколько пробирок с анализом крови больных коронавирусом.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что приматы атаковали лаборанта на территории кампуса государственного медколледжа в Мератхе в северо-западной части штата Уттар-Прадеш.

"Обезьяны выхватили образцы крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение, и убежали", – рассказал представитель колледжа.

Очевидцы курьезного инцидента зафиксировали на видео, как одна из обезьян сидела на верхушке дерева и грызла украденную пробирку.

Позже образцы были обнаружены неповрежденными, утверждает Arab News.

"Они все еще не повреждены, и мы не думаем, что существует риск заражения или распространения коронавируса", – сказал руководитель медицинского колледжа Дирадж Радж.

Он добавил, что три человека, чьи образцы были украдены, были повторно проверены на наличие коронавируса.

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