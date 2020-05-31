Жена полицейского, из-за которого погиб Джордж Флойд, подала на развод

Жена бывшего сотрудника полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, которого арестовали по обвинению в убийстве по неосторожности темнокожего местного жителя Джорджа Флойда, подала на развод. Об этом сообщает телеканал CBSNews.

Женщина заявила, что опустошена смертью Флойда.

"Она (Келли Шовин) опустошена смертью Джорджа Флойда, и скорбит вместе с его семьей, его близкими и со всеми, кто переживает эту трагедию", – сказал адвокат Келли Шовин.

Адвокат добавил, что женщина волнуется за безопасность своих детей и родителей.

"Хотя у госпожи Шовин нет детей от нынешнего брака, она с уважением просит, чтобы ее дети, родители и члены большой семьи были в безопасности и уединении в это время", – говорится в заявлении адвоката.

После увольнения с работы 44-летний Дерек Шовин был обвинен в убийстве третьей степени и непреднамеренном убийстве. Если его признают виновным, ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Напомним, 27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

Как ранее писал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.