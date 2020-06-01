"Прямо из российской методички". Экс-советник Обамы обвинила РФ в протестах в США

Бывший советник по национальной безопасности в администрации экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс считает, что за беспорядками в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, может стоять Россия.

Об этом она сообщила в эфире CNN, передает Fox News.

"Есть мирные протестующие, внимание которых сфокусировано на реальной боли и неравенстве, с которыми мы все боремся и с которыми необходимо разобраться. Также у нас есть экстремисты, которые пытаются превратить протесты во что-то совершенно другое. Основываясь на своем опыте, а я ни сегодня, ни вообще сейчас не читаю данные разведки, но основываясь на своем опыте, это прямо из российской методички", – сказала она.

По ее словам, экстримистов Россия могла подстрекать через социальные сети.

Ведущий CNN в ответ Райс сообщил, что, по его убеждению, Россия на протяжении десятилетий пытались опозорить США, сея разногласия на расовой почве, после чего спросил у экс-советника Обамы, это ли она имела в виду.

"Мы постоянно наблюдаем это, мы видели это много лет и, честно говоря, видим каждый день в социальных сетях, где они берут любую болезненную, спорную тему – будь то иммиграция, права гомосексуалистов, вооруженное насилие и, как всегда, расизм – и играют по обе стороны. Их цель – не просто опозорить Соединенные Штаты. Их цель – разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом", – сказала она.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.