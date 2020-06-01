От 460 до 1015 евро. В Испании 850 тыс. семей будут получать минимальный базовый доход

"Программа направлена на то, чтобы вывести около 1,6 млн человек из крайней бедности. Эта группа составляет 12,4% населения Испании, а средний показателем по ЕС – 6,9%. В стране 26,1% населения находятся на грани бедности, что означает, что они живут менее чем на 60% от среднего дохода, или 8 871 евро в год", – сказала министр финансов Испании Мария Хесус Монтеро. Отметим, что 60% от официального среднего располагаемого дохода в 2019 году в Украине составляет 3376 гривен в месяц.

Минимальная сумма выплат варьирует от 461,5 евро на взрослого, который живет один и у которого нет доходов, до 1015 евро для семей из пяти человек (двое родителей с тремя детьми). Размер выплаты будет зависеть от реального дохода конкретной семьи.

Семья определяется как уязвимая, если ее ежемесячный доход на 10 евро или более меньше минимального дохода для их категории.

Это не первая программа социального обеспечения такого рода в Испании. Там уже действуют 17 других, осуществляемых каждым из региональных правительств. Но распределение этой помощи очень неравномерно, ее получают только 300 тыс. домохозяйств. Правительственная программа дополнит региональные.

"Сегодня исторический день для нашей демократии, – сказал после принятия программы заместитель премьер-министра Пабло Иглесиас, который является лидером левой партии Unidas Podemos. – Правительство показало, что его политический выбор – социальная справедливость, и что он серьезно относится к испанской Конституции".

Путь к принятию программы был начат в декабре 2019 года, когда Социалистическая партия и Unidas Podemos заключили коалиционное соглашение после всеобщих выборов в ноябре. Тогда партии договорились создать "общий механизм, гарантирующий заработок семьям с низким доходом".

Напомним, что концепцию базового дохода изучали и внедрили в ряде стран, но ее социальная эффективность по-прежнему оценивается неоднозначно.

В отчете ЮНИСЕФ говорится, что уровень бедности в Украине значительно возрастет из-за сокращения доходов в результате пандемии COVID-19. Если события будут развиваться по менее угрожающему сценарию (на основе последних макропрогнозов Кабмина), то ожидается, что уровень бедности по абсолютному критерию вырастет с 27,2% до 43,6%. Если по более угрожающему сценарию, то уровень бедности достигнет 50,8%.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что конец эпохи бедности в стране не наступил из мирового кризиса. Кроме этого, он прокомментировал данные ЮНИСЕФ, в которых говорится, что 6 млн украинцев могут оказаться за чертой бедности.

"У них мировая статистика, они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине. Кажется оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5–6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да – это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них $250 – это мизерные зарплаты. У нас – это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", – считает президент.

Как ранее сообщал Фокус: